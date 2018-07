Belg koopt geen diesel, maar evenmin elektrisch

BrusselDe verkoop van dieselwagens aan particulieren is de eerste zes maanden van het jaar gedaald tot een absoluut dieptepunt. Dat blijkt uit een analyse van de inschrijvingen over het eerste semester door sectorfederatie Febiac. Nog amper 18 procent van de particuliere autokopers kiest vandaag voor een diesel. “De omslag is definitief gemaakt”, zegt Tony Verhelle van het vakblad Autogids. Maar niet ten voordele van elektrische wagens, waarvan het marktaandeel op een half procent blijft trappelen.