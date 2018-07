“Afkijken is thuis moeilijker dan in een aula”

HasseltLeggen studenten binnenkort hun examen gewoon thuis aan hun vertrouwde bureautje af? UHasselt onderzoekt de mogelijkheid, samen met verschillende andere Europese universiteiten. In eerste instantie is het initiatief bedoeld voor studenten die in het buitenland verblijven in het kader van een uitwisseling of voor een stage, later komen mogelijk ook langdurig zieken in aanmerking. Maar thuis examens laten afleggen, geef je de spiekers zo niet de pap in de mond? “Helemaal niet. Afkijken is dan juist moeilijker dan in een aula.”