Franse politie volgde busje met Mawda al tijdje met gps-tracker

BergenGoede communicatie tussen politiediensten had mogelijk het leven gered van het Koerdische meisje Mawda (2). De Franse politie wist dat het busje, waarin het gezin van Mawda met nog 25 migranten zat, betrokken was bij mensensmokkel. Zij volgden het daarom met een gps-tracker. Of hun Belgische collega’s in het onderzoek ingelicht waren, is onduidelijk. Maar de achtervolgende politiepatrouilles waren alleszins niet op de hoogte.