“Extreem realistische oefening” wijst uit: 900 miljoen doden bij uitbraak van nieuw virus

Een wereldwijde pandemie met een genetisch gemanipuleerd virus zou 900 miljoen levens kunnen eisen alvorens ze onder controle gekregen kan worden. Dat wijst een realistische oefening van een gerenommeerd Amerikaans onderzoeksinstituut uit.

Het Center for Health Security aan de zeer gerenommeerde Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit hield in mei een oefening die moest uitwijzen hoe de Amerikaanse overheid zou reageren op een uitdijende pandemie. Het uitgangspunt: de grootste vrees die wetenschappers momenteel hebben voor de mensheid, een genetisch gemanipuleerd virus dat gebruikt wordt als wapen.

Aan de oefening namen vertegenwoordigers van tien Amerikaanse ministeries en agentschappen deel: zij moesten de beslissingen nemen die ze zouden nemen in soortgelijke omstandigheden. Moet het luchtvaartverkeer stilgelegd worden? Moeten internationale grenzen gesloten worden? Moet internationale hulp ingeroepen worden?

Eric Toner Foto: Johns Hopkins

Onderzoeker Eric Toner spendeerde naar eigen zeggen jaren aan de voorbereiding van de simulatie, om ze zo realistisch mogelijk te maken. Daarom werd ook gekozen voor een hypothetisch virus dat slechts “middelmatig besmettelijk en dodelijk” was.

De oefening

Het resultaat van de oefening was niet bemoedigend: het virus - dat volgens de simulatie begint met de infectie van 400 mensen in Oost-Europa en Zuid-Amerika - lijkt eerst op een verkoudheid, maar doodt vervolgens 50 mensen. Pas daarna slaan de medische diensten in Duitsland alarm.

Video: Johns Hopkins Center for Health Security

Patiënten hoesten en hebben koorts, sommigen tonen tekenen van verwardheid. Na een week ontwikkelt een groot deel van hen encephalitis (opzwelling van het brein) die resulteert in coma en vervolgens de dood. Onderzoek wijst uit dat het virus verspreid wordt door het slijm dat de hoestende patiënten de lucht in blazen, maar de exacte eigenschappen van het virus ontgaan de wetenschappers uit de hele wereld.

Wat wel geweten is: het virus, dat de naam ‘Clade X’ krijgt, bevat elementen van het Nipah-virus, een zeldzame maar dodelijke ziekte die ook in realiteit door de Wereldgezondheidsorganisatie nu al als “dringende onderzoeksprioriteit” wordt bestempeld omwille van de dreiging dat het zich tot pandemie kan ontwikkelen.

Video: Johns Hopkins Center for Health Security

Sekte eist verantwoordelijkheid op

Maar in de simulatie slaat de wereldwijde paniek pas toe wanneer een sekte die zichzelf “A Brighter Dawn” (“Een Heldere Dageraad”) noemt bekendmaakt dat het commercieel vrij beschikbare technologie had gebruikt om het virus te ontwikkelen, “om zo de geïndustraliseerde wereld te vernietigen en de menselijke bevolking in te perken”.

Video: Johns Hopkins Center for Health Security

Na een jaar loopt de tol in de Verenigde Staten alleen al op tot 15 miljoen doden, wereldwijd vallen er 150 miljoen slachtoffers. Maar op dat moment is er nog steeds geen vaccin ontwikkeld. De simulatie werd stopgezet na het equivalent van 20 maanden. De geprojecteerde dodentol op dat moment: 900 miljoen mensen.

Video: Johns Hopkins Center for Health Security

“We zullen ook niet over de juiste systemen beschikken als dit ooit realiteit wordt”

De conclusies die het John Hopkins-centrum aan de simulatie verbindt zijn angstaanjagend: volgens de onderzoekers beschikt de mensheid in de strijd tegen nieuwe en ongewone virussen momenteel niet over het vermogen om vaccins te ontwikkelen, produceren, en verdelen in de paar maanden die een virus nodig heeft om een wereldwijde pandemie te worden. “Bovendien zouden de gezondheidsstructuren wereldwijd niet in staat zijn om om te gaan met het gigantische aantal patiënten dat een dergelijke pandemie veroorzaakt.”

“De les die wij hebben getrokken, is dat zelfs heel goed geïnformeerde, ervaren en toegewijde mensen moeite zouden hebben met een probleem als hetgeen wij gesteld hebben”, aldus Toner. “En het is niet omdat ze niet slim genoeg zouden zijn, maar omdat we momenteel niet beschikken over de systemen die nodig zouden zijn om een gepast antwoord te bieden. En dat zal ook niet het geval zijn als een ziekte als Clade X ooit écht zou opduiken.”