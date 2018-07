Tim Wellens wil gele trui niet zomaar opgeven en tankt vertrouwen in de hitte

Tim Wellens (Lotto Soudal) zal zijn gele trui in de Ronde van Wallonië met hand en tand verdedigen. “Die trui bevalt me wel en ik zal hem niet zomaar opgeven”, verklaarde de 27-jarige Limburger maandag na de derde etappe, waarin hij als achtste finishte.

“Ondanks de hitte voelden de benen goed aan - al heb ik het toch liever wat frisser - en mijn team heeft de wedstrijd uitstekend gecontroleerd. In de finale heb ik zelf de aanvallen van de renners van Quick-Step kunnen beantwoorden. In de sprint kwam ik daarna te kort, maar ik ben tevreden.”

In de stand heeft Wellens nog altijd vier seconden voor op Pieter Serry (Quick-Step Floors). “Natuurlijk had ik graag wat meer voorsprong gehad, maar in deze ronde is het niet makkelijk om tijd te nemen en dus ook niet om tijd terug te pakken. Een status quo is in mijn voordeel.”

“In het begin van het seizoen was ik vaak ziek, maar nu ben ik weer in topvorm”, verklaarde de Noorse ritwinnaar Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert). “Misschien net iets te laat, want het was wel een hele teleurstelling dat in niet mee mocht naar de Ronde van Frankrijk.”