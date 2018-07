Fulham legt 25 miljoen euro op tafel voor Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht)

De Servische international Aleksandar Mitrovic heeft een contract voor vijf jaar getekend bij Fulham. Dat deelde de Engelse Premier League-club maandag mee. De Londenaars hadden de 23-jarige spits sinds januari al op huurbasis in dienst en nemen hem nu definitief over van Newcastle. Met twaalf goals in zeventien matchen in de Engelse tweede klasse had de ex-speler van Anderlecht een stevig aandeel in de promotie.

Volgens Engelse media legt Fulham zo’n 25 miljoen euro op tafel voor de transfer. Newcastle nam hem in 2015 voor 18 miljoen over van RSC Anderlecht, dat hem twee jaar eerder voor 5 miljoen bij zijn jeugdclub Partizan wegplukte. In het seizoen 2014-2015 was “Mitrogoal” met twintig doelpunten topscorer in de Belgische eerste klasse. Afgelopen winter was een terugkeer naar het Astridpark in de maak, maar werd een uitleenbeurt in allerlaatste instantie afgeblazen.

“Ik ben blij en trots dat ik nu echt een Fulham-speler ben”, reageerde Mitrovic op de clubwebsite. “Dit is een grote club en vorig seizoen schreven we geschiedenis. Dat willen we blijven doen en met de steun van de fans moet dat lukken.”