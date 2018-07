Hermans wint spurt van elitegroepje voor tweede plek, Wellens blijft leider

Quinten Hermans sprintte in de derde rit van de Ronde van Wallonië naar een knappe tweede plaats. In een pittige etappe van Chimay naar La Roche was alleen de onbekende Noor Odd Christian Eiking sneller. Een flinke opsteker voor de veldrijder, die een verlengstuk breit aan het succesvolle zomerseizoen van zijn ploeg Telenet-Fidea. Die andere Limburger, Tim Wellens, blijft leider in de algemene rangschikking.

Quinten Hermans is aan een sterke periode bezig op de weg. Hij liet tal van ereplaatsen optekenen in de Baloise Belgium Tour, behaalde ritwinst en een derde plaats in het puntenklassement in de Ö ...