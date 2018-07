België trekt met op één na grootste delegatie naar EK atletiek, Van der Plaetsen tempert hoge ambities

De Belgische delegatie voor het EK atletiek in Berlijn (6-12 augustus) bestaat uit maar liefst 32 individuele atleten (18 mannen en 14 vrouwen) en twee 4x400m-aflossingsploegen, de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs. Met uitzondering van Brussel 1950 (44 individuele atleten en twee aflossingsteams) had België nooit meer afgevaardigden op een Europees kampioenschap. Twee jaar geleden verdedigden 29 atleten en de 4x400m-aflossingsploeg bij de mannen de Belgische kleuren in Amsterdam.

Het uithangbord van de Belgische selectie is uiteraard Nafi Thiam. Op de zevenkamp is de pupil van Roger Lespagnard absolute wereldtop. Na haar olympisch goud en wereldtitel wil de Sportvrouw van het Jaar ook op het EK voor het eerst op het hoogste schavotje staan. Mogelijk krijgt Thiam, die eind mei voor het tweede jaar op rij zegevierde in Götzis, opnieuw het Europees record van 7.032 punten (Carolina Klüft in 2007) in het vizier. Met haar persoonlijk record van 2m01 had Thiam ook hoge ogen kunnen gooien in het hoogspringen, maar ze besliste deze discipline links te laten liggen.

Op de 4x400m verdedigen de Belgian Tornados, begin dit jaar derde op het WK indoor, hun titel. Naast zijn zonen Kevin, Jonathan en Dylan, Robin Vanderbemden en Julien Watrin rekent Jacques Borlée op Jonathan Sacoor, kersvers wereldkampioen bij de U20. Ondanks zijn vierde plaats op de Europese jaarranglijst (met 45.03) komt Sacoor individueel niet in actie op het EK, in tegenstelling tot de broers Borlée. Op de individuele baanronde behoren hun chrono’s van 2018 vooralsnog echter niet tot de Europese top.

Thomas Van der Plaetsen is de titelverdediger op de tienkamp. In Götzis presteerde hij sterk, tot hij zich aan de hamstrings blesseerde bij het polsstokspringen. De vorm is er, zonder blessureleed behoort een medaille opnieuw tot de mogelijkheden.

Verder zijn Soufiane Bouchikhi en Bashir Abdi erg ambitieus op de 10.000 meter. Abdi, die in Berlijn een punt zet achter zijn carrière op de piste, hoopt op een eerste EK-medaille. Zes jaar geleden werd hij vierde in Helsinki. Bouchikhi is naar eigen zeggen met niets minder tevreden dan goud. Op de marathon is Koen Naert dan weer in staat om dicht bij het podium te eindigen.

Hordeloopster Eline Berings beleeft op haar 32e een absoluut topseizoen, na twee jaar blessureleed. Met 12.72, haar nieuwe PR, naderde de Gentse medio juli tot op één honderdste van het Belgisch record van Anne Zagré (er niet bij in Berlijn), goed voor de vijfde Europese jaarprestatie. Kan ze die chrono herhalen, dan is een plaats in de finale zeker mogelijk. Ook Ismael Debjani (1.500m) is in staat om in de top acht te eindigen, wat eveneens geldt voor Arnaud Art (polsstokspringen), Hanne Claes (400m horden) en de Belgian Cheetahs.

Discuswerper Philip Milanov was twee jaar geleden in Amsterdam goed voor zilver. Maar de vicewereldkampioen van 2015, mits een goede dag opnieuw medaillekanshebber, moest in extremis forfait geven door een stressfractuur in zijn rechtervoet.

Van der Plaetsen: “Goud is uitgesloten”

Thomas Van der Plaetsen trekt als regerend Europees kampioen tienkamp naar het EK. De Gentenaar behoort tot één van de Belgische medaillekandidaten, maar wil zelf niet te hard van stapel lopen. “Goud is uitgesloten, en ook de kwaliteit van het podium is al zeer hoog. We zullen zien”, liet hij maandag optekenen.

“Ik voel mezelf beter dan twee jaar geleden in Amsterdam, toen ik de Europese titel pakte”, stak Van der Plaetsen van wal. “Ik voel me goed, presteerde ook in Götzis al goed en zou in Berlijn mijn persoonlijk record (8332 punten) graag brengen tot 8400-8500 punten. Ook in het speerwerpen is nog verbetering mogelijk. Zonder veel aanloop haalde ik op de Hypomeeting in Götzis nog 59m41, maar dat moet vlot voorbij de 60 meter kunnen gaan.”

Toch wordt een podium geen makkelijke opdracht voor de uittredend kampioen. Een nieuwe titel lijkt zelfs uitgesloten. “Van een gouden medaille is eigenlijk geen sprake”, vervolgde Van der Plaetsen. “Het is misschien raar om dat als titelverdediger te zeggen, maar tegen Kevin Mayer is geen kruid gewassen. Die Fransman haalt een enorm hoog niveau, bijna 9000 punten. Dat is voor de concurrentie, die ook veel sterker is dan in Amsterdam, onmogelijk te behalen. Het zou mij zelfs niet verbazen als hij in Berlijn het wereldrecord (9045 punten) breekt. Hij zal er alleszins niet zover van zijn, denk ik.”

Eline Berings: “Ik mag ambitieus zijn”

Eline Berings keek maandag met veel zin vooruit naar het EK. De Gentse hordeloopster is dit seizoen eindelijk verlost van alle blessureleed en de conditie is uitstekend. Twee weken geleden verbeterde ze in Naimette-Xhovémont haar persoonlijk record op de 100m horden nog tot 12.72.

“Ik ga in Berlijn vol voor een plek in de finale”, opende Berings. “Mijn tijden zijn top dit seizoen. Ik hoop opnieuw dichtbij die 12.72 te raken. Dan zit ik zeker in de finale en kan ik meedoen voor de medailles. De concurrentie is groot op de 100m horden, maar ik denk dat ik ambitieus mag zijn.”

Berings vertrekt op haar 32e in een volledig andere mindset naar het EK dan de voorbije jaren. “Ik vergelijk dit EK meer met een EK indoor”, aldus de spurtster. “Ik kan een finale aan en misschien meedoen voor de medailles. Op die manier vertrek ik naar Berlijn. Ik draai een stabiel seizoen en weet dat ik overal onder de dertien seconden kan lopen.”

Verder dan Berlijn wilde Berings nog niet vooruitkijken. Ze heeft altijd gezegd dat ze na Berlijn zal evalueren en daar houdt ze zich aan. “Ik beleef momenteel enorm veel plezier aan de atletieksport. Ik denk er niet aan dat dit wel eens mijn laatste kampioenschap kan zijn. Maar mijn situatie (Berings verloor haar profcontract en leeft van een soort werklozenuitkering, red) kan niet blijven voortduren. Na Berlijn evalueren we en bekijken we hoe mijn toekomst er zal uitzien.”

Het programma van het EK atletiek in Berlijn (6-12 augustus):

Maandag 6 augustus

AVOND

16u05: Hamerslingeren (m) Kwalificaties Gr. A

16u30: 100m (m) Reeksen

16u35: Verspringen (m) Kwalificaties (Corentin Campener)

17u05: 400m horden (m) Reeksen

17u30: Hamerslingeren (m) Kwalificaties Gr. B

17u35: Kogelstoten* (m) Kwalificaties Gr. A

17u45: 100m (v) Reeksen

18u55: Kogelstoten* (m) Kwalificaties Gr. B

Dinsdag 7 augustus

OCHTEND

8u35: 50km snelwandelen* (m) Finale

8u35: 50km snelwandelen* (v) Finale

9u30: 100m tienkamp (m) (Thomas Van der Plaetsen)

9u40: Discuswerpen (m) Kwalificaties Gr. A

10u00: 400m horden (v) Reeksen (Hanne Claes, Margo Van Puyvelde, Justien Grillet)

10u10: Kogelstoten (v) Kwalificaties

10u30: Verspringen tienkamp (m) (Thomas Van der Plaetsen)

10u35: 400m (m) Reeksen (Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Dylan Borlée)

11u05: 800m (v) Reeksen (Renée Eykens)

11u10: Discuswerpen (m) Kwalificaties Gr. B

11u40: 3.000m steeple (m) Reeksen

11u50: Kogelstoten tienkamp (m) (Thomas Van der Plaetsen)

AVOND

18u30: Hoogspringen tienkamp (m) (Thomas Van der Plaetsen)

18u45: Hamerslingeren (m) Finale

19u05: Polsstokspringen (v) Kwalificaties

19u05: 100m (v) Halve finales

19u30: 100m (m) Halve finales

19u55: 400m horden (m) Halve finales

20u20: 10.000m (m) Finale (Soufiane Bouchikhi, Bashir Abdi, Simon Debognies)

20u33: Kogelstoten (m) Finale

21u00: 400m tienkamp (m) (Thomas Van der Plaetsen)

21u30: 100m (v) Finale

21u50: 100m (m) Finale

Woensdag 8 augustus

OCHTEND

9u35: 110m horden tienkamp (m) (Thomas Van der Plaetsen)

10u10: 100m horden (v) Reeksen (Eline Berings)

10u20: Discuswerpen tienkamp (m) Gr. A (Thomas Van der Plaetsen ov)

10u50: 200m (m) Reeksen (Robin Vanderbemden)

11u05: Hink-stap-springen (v) Kwalificaties

11u30: 400m (v) Reeksen (Camille Laus, Cynthia Bolingo Mbongo)

11u40: Discuswerpen tienkamp (m) Gr. B (Thomas Van der Plaetsen ov)

12u00: Polsstokspringen tienkamp (m) Gr. A (Thomas Van der Plaetsen ov)

12u05: 1.500m (m) Reeksen (Ismael Debjani, Isaac Kimeli, Peter Callahan)

13u00: Speerwerpen (m) Kwalificaties Gr. A

13u15: Polsstokspringen tienkamp (m) Gr. B (Thomas Van der Plaetsen ov)

14u25: Speerwerpen (m) Kwalificaties Gr. B

AVOND

17u50: Speerwerpen tienkamp (m) Gr. A (Thomas Van der Plaetsen ov)

18u25: Hoogspringen (v) Kwalificaties (Claire Orcel)

19u00: Speerwerpen tienkamp (m) Gr. B (Thomas Van der Plaetsen ov)

19u05: 400m horden (v) Halve finales (Hanne Claes, Margo Van Puyvelde, Justien Grillet ov)

19u30: 400m (m) Halve finales (Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Dylan Borlée ov)

19u40: Verspringen (m) Finale (Corentin Campener ov)

19u55: 800m (v) Halve finales (Renée Eykens ov)

20u09: Kogelstoten (v) Finale

20u15: 200m (m) Halve finales (Robin Vanderbemden ov)

20u20: Discuswerpen (m) Finale

20u40: 10.000m (v) Finale

21u35: 1.500m tienkamp (m) Finale (Thomas Van der Plaetsen)

Donderdag 9 augustus

OCHTEND

9u30: Discuswerpen (v) Kwalificaties Gr. A

10u00: 100m horden zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

10u30: Verspringen (v) Kwalificaties

10u50: Hoogspringen zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

10u55: 110m horden (m) Reeksen (Michael Obasuyi)

11u00: Discuswerpen (v) Kwalificaties Gr. B

11u30: 800m (m) Reeksen (Eliott Crestan)

12u30: Speerwerpen (v) Kwalificaties Gr. A

14u0: Speerwerpen (v) Kwalificaties Gr. B

AVOND

19u15: Polsstokspringen (v) Finale

19u20: Kogelstoten zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

19u25: 100m horden (v) Halve finales (Eline Berings ov)

19u45: Hoogspringen (m) Kwalificaties (Bram Ghuys)

19u50: 400m (v) Halve finales (Camille Laus, Cynthia Bolingo Mbongo ov)

20u15: 400m horden (m) Finale

20u22: Speerwerpen (m) Finale

20u30: 200m zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

21u05: 200m (m) Finale (Robin Vanderbemden ov)

21u20: 3.000m steeple (m) Finale

21u50: 100m horden (v) Finale (Eline Berings ov)

Vrijdag 10 augustus

OCHTEND

10u00: Hamerslingeren (v) Kwalificaties Gr. A

10u50: Verspringen zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

11u15: Polsstokspringen (m) Kwalificaties (Arnaud Art, Ben Broeders)

11u25: 200m (v) Reeksen (Manon Depuydt)

11u30: Hamerslingeren (v) Kwalificaties Gr. B

12u00: 1.500m (v) Reeksen (Elise Vanderelst)

12u25: 3.000m steeple (v) Reeksen

12u40: Hink-stap-springen (m) Kwalificaties

12u50: Speerwerpen zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

13u05: 4x400m (m) Reeksen (Belgian Tornados)

13u40: 4x400m (v) Reeksen (Belgian Cheetahs)

14u05: Speerwerpen zevenkamp (v) (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

AVOND

19u10: 110m horden (m) Halve finales (Michael Obasuyi ov)

19u22: Hoogspringen (v) Finale (Claire Orcel ov)

19u32: 800m (m) Halve finales (Eliott Crestan ov)

19u48: 200m (v) Halve finales (Manon Depuydt ov)

20u07: Hink-stap-springen (v) Finale

20u20: 800m zevenkamp (v) Finale (Nafi Thiam, Hanne Maudens, Noor Vidts)

20u25: Speerwerpen (v) Finale

20u50: 400m horden (v) Finale (Hanne Claes, Margo Van Puyvelde, Justien Grillet ov)

21u05: 400m (m) Finale (Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Dylan Borlée ov)

21u20: 800m (v) Finale (Renée Eykens ov)

21u35: 110m horden (m) Finale (Michael Obasuyi ov)

21u50: 1.500m (m) Finale (Ismael Debjani, Isaac Kimeli, Peter Callahan ov)

Zaterdag 11 augustus

OCHTEND

9u05: 20km snelwandelen (v) Finale

10u55: 20km snelwandelen (m) Finale

AVOND

20u00: Hoogspringen (m) Finale (Bram Ghuys ov)

20u05: Verspringen (v) Finale

20u12: 400m (v) Finale (Camille Laus, Cynthia Bolingo Mbongo ov)

20u20: Discuswerpen (v) Finale

20u30: 800m (m) Finale (Eliott Crestan ov)

20u45: 200m (v) Finale (Manon Depuydt ov)

20u55: 5.000m (m) Finale (Soufiane Bouchikhi, Bashir Abdi, Isaac Kimeli)

21u30: 4x400m (m) Finale (Belgian Tornados ov)

21u50: 4x400m (v) Finale (Belgian Cheetahs ov)

Zondag 12 augustus

OCHTEND

9u05: Marathon* (v) Finale

10u00: Marathon* (m) Finale (Koen Naert)

AVOND

19u10: Polsstokspringen (m) Finale (Arnaud Art, Ben Broeders ov)

19u20: 4x100m (v) Reeksen

19u30: Hamerslingeren (v) Finale

19u40: 4x100m (m) Reeksen

19u55: Hink-stap-springen (m) Finale

20u00: 1.500m (v) Finale (Elise Vanderelst)

20u15: 5.000m (v) Finale (Louise Carton)

20u55: 3.000m steeple (v) Finale

21u20: 4x100m (v) Finale

21u35: 4x100m (m) Finale

*= buiten stadion