Thomas De Gendt is alweer uit op revanche en wil in Vuelta “opnieuw zijn ding doen”

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) finishte zondag als 65e in de Tour de France. De Oost-Vlaming reed een eerder grijze Tour in vergelijking met andere jaren. Vanaf maandag werkt hij enkele criteriums af. Eind augustus start hij in de Ronde van Spanje. Daar hoopt hij wel zijn gading te vinden.

“Ik ben moe, maar dat is wel normaal na een Ronde van Frankrijk. Het waren drie lange weken”, vertelde De Gendt maandag voor de start van het NaTourcriterium in Aalst. “Ik was vier keer mee in een vlucht, vijf keer zelfs als je die korte etappe erbij rekent. Maar het heeft nooit mogen zijn. Ik had één dag de benen om eventueel te winnen. De rest van de ritten lagen me helemaal niet.”

“Ik werk nog drie criteriums af en dan leg ik de focus op de Ronde van Spanje. Misschien dat ik nog een stage plan tussen de trainingen door. Het parcours in de Vuelta ligt me alvast veel beter dan dat van de afgelopen Ronde van Frankrijk. In Spanje zal ik echt wel mijn ding kunnen doen.”