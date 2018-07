Familie van vermiste Genkse soldaat uit Koreaoorlog heeft terug hoop: “Hopelijk kan ik mijn broer ooit thuisbrengen”

Genk -

Afgelopen vrijdag landde een vrachtvliegtuig van het Amerikaanse leger op een luchthaven nabij de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, met aan boord de resten van vermoedelijk 55 Amerikaanse militairen die gesneuveld zijn in de Koreaoorlog (1950-1953). “Dit bericht geeft me weer hoop dat ik mijn broer ooit thuis kan brengen”, zegt Edgard Tresinie uit Genk. Victor Tresinie verdween in de nacht van 26 januari 1951 tijdens een operatie in Kojak-Kol.