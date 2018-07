Sprookje van Red Panthers op WK hockey is afgelopen na bewogen shoot-outs tegen Spanje

Voor het eerst in 40 jaar stootten de Red Panthers door naar de barrages voor de kwartfinales op het WK hockey, daar stopte echter het sprookje van de Belgische hockeyvrouwen. De wedstrijd tegen Spanje eindigde op 0-0 en dus moesten shoot-outs voor de beslissing zorgen. In die serie vrije ballen toonden de Spaanse meisjes zich nét iets efficiënter: 2-3. De arbitrage nam echter enkele discutabele beslissingen.

De Red Panthers (FIH-13) waren na een 6-3 zege tegen Japan (FIH-12) en een 1-1 gelijkspel tussen Australië (FIH-5) en Nieuw-Zeeland (FIH-4) in Londen als tweede geëindigd in groep D. Spanje (FIH-11) werd derde in groep C.

