Peter Sagan klopt Yves Lampaert in na-Tourcriterium van Aalst: “Ik heb de Tour overleefd en kom hier graag”

Voor de zesde keer mocht Peter Sagan (BORA - hansgrohe) na de plichtsplegingen op de Champs-Elysées Parijs met de groene trui verlaten. In Aalst werkte hij zijn eerste natourcriterium af. De Slovaak werd in de carnavalsstad als een ware held onthaald. Opnieuw verdrongen honderden fans zich aan de deur van CC De Werf, waar de renners hun kleedkamer hadden. En de wereldkampioen stelde niet teleur door meteen ook de sprint te winnen van Belgisch kampioen Yves Lampaert. Nederlands kampioen Mathieu van der Poel werd derde.

“Ik kom graag naar deze stad”, vertelde “Peter de Grote” voor de start. “Dit is al mijn derde deelname hier. De vorige twee keer won ik (2012 en 2015). Dat weet ik nog.” Of dat nu ook weer het geval zal zijn? Daarop volgde toen nog het gebruikelijke “we shall see” en het monkellachje van Sagan. Maar enkele uren later was de derde zege een feit.

Dat was nochtans geen evidentie, na zijn zware val in de Tour. “Ik heb mijn zesde groene trui binnen en ben blij dat ik die vandaag mag tonen in Aalst. Het zag er even heel slecht uit na mijn val. Maar ik heb de Tour toch overleefd en nu sta ik hier. Wij hebben na de slotrit op de Champs Elysées iets gegeten met de ploegmakkers, de omkadering en de vele sponsors. Voor een feestje was geen tijd, ik lag op tijd in mijn bed. Ik moet ook nog wat criteriums rijden. Ik bekijk die wedstrijden als rustmomenten. Het is niet echt vol doorkoersen. Na de toertjes in België keer ik huiswaarts, neem dan wat vakantie, maar wil er terug staan voor het Europese kampioenschap. Dat EK heb ik als doel aangestipt. Maar eerst dit criterium afwerken. Het is leuk hier te mogen rijden. Het publiek is altijd heel enthousiast.”

Foto: BELGA

Belgisch kampioen Yves Lampaert werkt vijf criteriums af

Belgisch kampioen Yves Lampaert (Quick-Step Floors) werd 80e in de Tour en had met de bollentrui van teamgenoot Julian Alaphilippe wel wat te vieren in Parijs. Lampaert rijdt na Aalst nog de criteriums in Roeselare, Sint-Niklaas, Herentals en Putte. Dan wacht het Europees kampioenschap tijdrijden voor de West-Vlaming.

“Niet alleen die bollentrui van Julian Alaphilippe hebben wij gevierd in Parijs. Ook de vier ritzeges die wij behaalden. Het is goed geweest. Wij kunnen terugblikken op een schitterende Tour de France. Iedereen was supertevreden”, verklaarde Lampaert. “Na de finish zijn we uitgebreid gaan eten op restaurant. Geen vette kost, we blijven letten op onze gezondheid. En er was ook wijn. Die mocht nu iets rijkelijker vloeien dan tijdens de Tour. Daarna zijn we het nachtleven van Parijs ingetrokken. Omstreeks 3u00 waren we weer in het hotel en maandag stond de terugreis naar België op het programma.”

Lampaert toont zijn tricolore trui uitgebreid in eigen land door te starten in vijf criteriums. “Ik kan zo iets terugdoen voor mijn fans. In de Tour was daar niet altijd de mogelijkheid voor. Je moest tijdig gaan tekenen of er volgde een boete. Alles is zo strikt geregeld en het is telkens hectisch. Aan start en finish staat er telkens een massa volk, maar je kan niet voor iedereen tijd maken. Dat is soms spijtig. Het doet hartzeer mensen te moeten ontgoochelen. Nu kan ik wel tijd maken om met de supporters op de foto te gaan. Ik ga deze week wel genieten na een lange en zware Tour de France.”

Foto: Photo News

Timothy Dupont hoopt dat hij sterker uit Tour gekomen is

De 30-jarige Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) werd 131e in zijn eerste Tour de France. De debutant begon met een angina aan zijn Ronde van Frankrijk, maar kon zich toch enkele keren in de top tien fietsen. In de tweede etappe, tussen Mouilleron-Saint-Germain en La Roche-Sür-Yon, boekte hij met een zesde plaats zijn beste resultaat. De West-Vlaming begint moe maar voldaan aan de criteriumdans in België.

“De tweede week slaat de vermoeidheid toe en dat zet zich door tot in Parijs”, vertelde Dupont maandag voor de start van het natourcriterium in Aalst. “Het is een echte belevenis die Tour de France. Voor de start van elke etappe moest ik tot zeven interviews geven. Dat is wel wat anders dan in één of andere koers in België. Alles is zoveel groter. Het publiek komt elke dag massaal buiten. Alles is zo immens”.

Het gezegde wil dat je de Tour moet gereden hebben om jezelf echt renner te mogen noemen. “Dat heb ik meermaals gehoord. Of ik dat nu kan bijtreden? Eigenlijk wel. Verscheidene renners die al enkele keren de Tour reden, wisten mij te vertellen dat deze Ronde van Frankrijk één van de lastigste was van de afgelopen jaren. Het was telkens warm en dan die zware bergritten. Ik heb er blijkbaar weer de beste editie uitgekozen. Maar ik hoop dat ik er sterker uitgekomen ben.”

De zegekoning van 2016 kon zich in de Tour mengen met de sterkste sprinters van de wereld. “Maar ik kon wel niet terugvallen op een trein die me in de beste positie naar de eindmeet bracht. Broodnodig is dat, wil je meestrijden voor een overwinning. In ons team mochten zowel Andrea Pasqualon als ikzelf onze kans gaan. En daar ben ik ook weer niet rouwig om. Andere jongens zaten helemaal gevangen in de ploegtactiek. Ik denk dan aan Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke of Edward Theuns. Die moesten hun kopman bijstaan en hun eigen kansen volledig opofferen.”

Foto: BELGA

Foto: BELGA