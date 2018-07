Politie waarschuwt voor levensgevaarlijke ‘Keke-Challenge’: “We gaan niet wachten tot er ongevallen gebeuren”

Na de Ice Bucket Challenge, Mannequin Challenge en de Cinnamon Challenge heeft het internet er alweer een hype bij. Een levensgevaarlijke, dan nog. De Keke Challenge daagt bestuurders uit om naast hun rijdende wagen te dansen. “Goed voor minstens vier verkeersinbreuken”, waarschuwt de federale politie. “We gaan niet wachten tot er ongevallen gebeuren.”

