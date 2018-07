“Veel nagedacht in Esch”

Ondanks de 5-0 uit de heenmatch plant Philippe Clement geen toeristische trip naar Esch. In zijn kern zit nochtans een potentiële gids. Dieumerci Ndongala (27) voetbalde tussen juni 2011 en januari 2013 bij Fola’s stadsrivaal Jeunesse Esch. “Sportief heb ik er weinig bijgeleerd en toch was het een belangrijke periode in mijn carrière”, zegt Ndongala. “Ik had er erg veel tijd om na te denken, mentaal ben ik er veel sterker geworden.”