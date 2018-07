Nederlanders sturen ons brief om “Fietsparadijs Limburg” te bedanken

‘Limburg Fietsparadijs’. Het is niet alleen een slogan maar ook de manier waarop in het buitenland naar onze provincie wordt gekeken. Zo ook door Jan en Jos Wenmakers uit Voerendaal. Zij hebben ons zelfs een brief gestuurd om alle Limburgers, fietsers én niet-fietsers, te bedanken voor de gastvrijheid rond, de bewegwijzering van en de veiligheid op de routes. Graag gedaan Jan en Jos!

Al vele jaren gaan we zeer regelmatig de grens over en genieten we van Limburg Fietsparadijs. Van Maaseik tot Lanaken, van de Haspengouw tot Neerpelt, en ook ver daarbuiten, overal zijn we geweest. Nederlands Limburg, waar we zelf wonen, is ook mooi en je kunt er ook goed fietsen. Maar er gaat voor ons niets boven Belgisch Limburg (overigens ook de geboortegrond van mijn verre voorouders in Dilsen-Stokkem).

De fietspaden zijn zeer uitgebreid, prachtig gelegen, doorgaans zeer goed onderhouden en de bewegwijzering van de knooppunten is super. Waar in Nederland de bewegwijzering meestal heel erg zuinig is, laat België zien hoe het moet. Voor de splitsing een bordje en direct achter de splitsing ook weer een bordje. Het kan bijna niet fout gaan. Het landschap is echt fantastisch en de vele fietscafés zijn heerlijke rustplekjes.

En daarom willen we al die mensen die bijdragen aan die fijne fietspaden in België complimenteren. Hartelijk dank voor de goede zorgen.

Maar we willen daarnaast nóg een compliment geven. En dat is voor de Belgische automobilisten.

Heel vaak namelijk krijgen we bij het oversteken van de weg spontaan voorrang waar de automobilist eigenlijk zelf voorrang heeft. Ook dat is in ons Nederlands Limburg wel eens anders, helaas. De Belgische automobilist is zeer vriendelijk voor de fietsers en dat mag ook wel eens hardop gezegd worden. Daarom bij deze, Belgische automobilist, heel hartelijk dank . Wij voelen ons dank zij uw rijgedrag erg veilig in Belgisch Limburg en genieten daardoor extra.

Met vriendelijke groeten

Jan en Jos Wenmakers, Voerendaal, Nederland

