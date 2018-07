VIDEO. Man valt vrouw lastig op straat en geeft haar klap nadat ze hem van antwoord dient

Een jonge vrouw die in Parijs het slachtoffer werd van een agressieve voorbijganger, heeft de beelden van het incident online geplaatst om het verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen op straat aan te klagen. De vrouw kreeg onder meer een klap in het gezicht nadat ze een man van antwoord diende die obscene geluiden en opmerkingen had gemaakt.

De 22-jarige Marie Laguerre beschrijft op Facebook hoe ze dinsdagavond op weg naar haar woning in het noordoosten van de Franse hoofdstad te maken kreeg met een voorbijganger die haar “op provocerende en vernederende manier” vulgaire opmerkingen en geluiden toeriep. Om haar verhaal te ondersteunen zette ze beelden online van een bewakingscamera die het incident registreerde.

Op de beelden is te zien hoe de jonge vrouw zich niet laat doen en haar belager van repliek dient. “Ik tolereer zo’n gedrag niet. Ik kan niet zwijgen en we moeten ook niet langer zwijgen”, schrijft ze in de post.

Haar antwoord viel bij het heethoofd niet in goede aarde en hij gooide haar eerst een asbak naar het hoofd alvorens haar “op klaarlichte dag, midden op straat en in het bijzijn van tientallen getuigen” in het gezicht te slaan. Op de beelden is tot slot te zien hoe verschillende getuigen, die op een terras in de buurt zitten, tussenkomen en de dader verhinderen om zijn slachtoffer opnieuw aan te vallen. De man kiest uiteindelijk het hazenpad.

De jonge vrouw diende inmiddels klacht in bij de politie