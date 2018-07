Politie maakt balans op na Tomorrowland: 63 drugsdealers, 21 illegale taxi’s en 193 arrestaties

63 drugsdealers, 21 illegale taxi’s, 193 arrestaties… Voor de politie was Tomorrowland veel meer dan zes dagen dansen en feesten. Vandaag verspreidde de federale politie een overzicht van alle acties op het festival. Opvallend: de drugsdealers die zijn opgepakt, zullen samen voor de rechter moeten komen op drie zogenaamde ‘themazittingen.’

De politie werkte op de 14de editie van Tomorrowland nauw samen met de organisatie, de lokale politiezones en het parket. In totaal zijn er 193 bestuurlijke aanhoudingen verricht. Het ging hier in 95 procent van de gevallen om ‘inklimmingen’ (mensen die zonder ticket het festival wilden betreden), openbare dronkenschap of personen die de openbare orde verstoorden. 21 illegale taxi’s zijn inbeslaggenomen: niet-erkende chauffeurs die een centje wilden bijverdienen door festivalgangers te vervoeren.

In totaal zijn 63 drugdealers op heterdaad gevat. Hun nationaliteiten zijn even divers als die van de 400.000 festivalgangers: Brits, Nederlands, Italiaan, Deens, Canadees, Belgisch, Roemeens, Australisch, Israëlisch, Duits, Noors, Zwitsers en Braziliaans. Twee van de 63 dealers werden aangehouden. De 61 andere dealers werden onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd. Zij kregen allemaal een dagvaarding en zullen nog dienen te verschijnen voor de rechter in Antwerpen, op drie speciaal daartoe voorziene themazittingen: 26 september, 24 oktober en 28 november.

430 personen werden aangetroffen met gebruikershoeveelheden drugs. Ook voor hen zat het festival er dus snel op door de nultolerantie die politie, parket en organisatie hanteren.

De Federale Politie voerde gedurende het festival intensief onderzoek naar mogelijke bendes gauwdieven die tijdens het hele festivalseizoen verschillende festivals afschuimden. In het kader hiervan werden gisteren nog 3 Roemenen van 31, 34 en 42 jaar aangehouden door de Antwerpse onderzoeksrechter op verdenking van diefstal en bendevorming. Verder voert de Federale Politie nog steeds onderzoek naar een incident met pepperspray dat gebeurde op het festivalterrein. Hier is nog geen verdere duidelijkheid over.