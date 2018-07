Lommel -

Maandag namiddag heeft in Lommel een brand gewoed op de middenberm van de Ringlaan (N71), ter hoogte van het kruispunt met Balendijk. De oorzaak was een vrachtwagen met een oververhitte uitlaat. Het voertuig viel in panne en er waren drie kleine vuurhaarden in de dorre vegetatie van de middenberm ontstaan. De brandweer had het vuur snel onder controle.