VIDEO. Honderden vissen dood aangetroffen in visvijvers Katteberg

Bilzen - Maandagochtend werden tientallen dode drijvende vissen aangetroffen op de visvijvers aan de Katteberg in Bilzen. “Het gebrek aan genoeg natuurlijke waterbronnen en de aanhoudende hitte heeft het water de afgelopen tijd drastisch laten zakken. Mede daardoor is er een gebrek aan zuurstof ontstaan in de vijver. De dode vissen trachten we zoveel mogelijk uit het water te vissen. De brandweer zorgt met waterpompen dat er water in de vijver wordt rondgepompt om zo zuurstof aan de plas toe te voegen”, verduidelijkt voorzitter Willy Stulens van de Bilzener Fishing Club.

