Mode in warm weer? De witte top is een hit bij de sterren

Het blijft warm en misschien weet je intussen niet meer wat aan te trekken. Beroemdheden, onder wie topmodel Bella Hadid, zijn bij zwoel zomerweer fan van een simpel, witte topje. Het goede nieuws? Je werkt er zowel een werk- als vrijetijdsoutfit mee af, je vindt het stuk bijna in elke winkel en het is meestal nog betaalbaar en tijdloos ook.

Topmodel Bella Hadid en realityster Kim Kardashian zijn slechts twee van de sterren die dol zijn op een simpel, wit topje. Ook actrices Jennifer Aniston en Megan Fox laten zich geregeld zien met de ultieme basic. Een trend zetten ze niet, want het stuk is een echte klassieker. Zeker bij zwoel zomerweer.

Een goede basis

In 1992 verscheen de Duitse Claudia Schiffer in een top van nog geen 20 euro van het teloorgegane merk Ripcosa in Vogue. En dan was er de wereldberoemde Pepsi-reclame met topmodel Cindy Crawford in de hoofdrol, waarin ze een wit topje droeg in combinatie met eenjeansbroek.

Claudia Schiffer en Cindy Crawford

Bij modeblad Vogue zijn ze tot op vandaag nog steeds grote fan van witte topjes: “Het is de basis voor veel fantastische outfits”, staat er op de site te lezen. Wil je het item dragen om te gaan werken? Combineer dan met een geklede (kostuum)broek of een kokerrok. In je vrije tijd staat een witte top (in effen of geribbeld katoen) perfect met denim. Denk aan hotpants of - voor een vleugje jaren 90 - aan een mom jeans. Voor de durvers: wil je de witte top extra sexy maken, draag dan zonder beha à la Kim Kardashian. Het is slim om in dat geval niet deel te nemen aan een watergevecht...