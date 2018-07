Lauryn Hill op 43-jarige leeftijd voor het eerst gezicht van modemerk

Zangeres Lauryn Hill verbindt voor het eerst in haar carrière haar gezicht aan een modemerk. De gelukkige is Woolrich, de oudste Amerikaanse fabrikant van outdoorkleding.

Woolrich, opgericht in 1830, sloeg de handen in elkaar met Lauryn Hill om een nieuwe weg in te slaan. De 43-jarige zangeres en voormalig lid van hiphoptrio The Fugees, die momenteel opnieuw toert met haar soloplaat 'The miseducation of Lauryn Hill' uit 1998, werkte zowel voor als achter de camera samen met het kledingmerk met het bekende ruitjespatroon.

In de najaarscollectie zitten bijvoorbeeld enkele stukken die door Hill en stilist Mel Ottenberg werden bewerkt, zoals jassen waarop haar beeltenis werd afgedrukt, maar ook de cover van 'The miseducation of Lauryn Hill', dat twintig jaar na release nog altijd wordt beschouwd als een van de beste albums uit de jaren negentig.

De fotoshoot vond plaats in en rond het Apollo Theatre in de New Yorkse wijk Harlem, waar Hill twintig jaar geleden ook de videoclip voor ‘Doo wop (that thing)’ heeft opgenomen. Fotograaf van dienst was Jack Davison.