Polygoon lanceert Fleur als opvolger van de blonde Anna

Widooie

Tongeren - Op zondag 29 juli werd in de parochiezaal van Widooie het nieuwe bier Fleur voorgesteld aan pers en publiek.

Dat de gebroeders Sven en Niels Langenaeken uit Widooie de bier- en brouwmicrobe te pakken hebben, is helemaal geen nieuws meer. Na jaren experimenteren lanceerden ze vorig jaar met succes hun eerste bier Anna. Eén is geen, en dus gingen ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. In samenwerking met hun collega Boris en brouwerij Toetëlèr uit Hoeselt sleutelden beide wetenschappers gedurende enkele maanden aan een nieuw recept.

Zondag 29 juli was het dan zo ver want toen werd hun tweede boreling officieel voorgesteld aan de pers en de inwoners van hun thuisgemeente Widooie. Een 200-tal nieuwsgierigen zakten af naar deze kleine gemeente nabij Tongeren om te proeven van het nieuwe gerstenat.

Het is uiteindelijk een ‘versterkt’ witbier van 7 vol % geworden, dat de naam FLEUR met zich meekreeg. Voor dit troebelblond gerstenat werden 3 soorten mout gebruikt, en daarnaast werden er toevoegingen gedaan van jasmijnbloemen en citroengras. Het florale aroma zal dus zeker naar boven komen, wat deels te horen is in de naam van het bier.

Het is een vlotte doordrinker en vooral verfrissend bier omdat nagenoeg alle aanwezige fermenteerbare suikers zijn omgezet in alcohol.

Ondanks wat de naam doet vermoeden, zal dit bier ook vele mannen kunnen bekoren doordat een aangenaam bittertje het plaatje vervolledigt.

De smaken zijn terug te vinden in het smaakwiel dat op het moderne etiket prijkt.

Wil je nog meer informatie of wil je kennis maken met dit splinternieuwe gerstenat dan kan je terecht via het mailadres sven@brouwerijpolygoon.be.