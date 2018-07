Door deze kitscherige tas zit Balenciaga in de problemen

Het Franse modehuis Balenciaga is in een rechtszaak verwikkeld geraakt. De reden? Het label heeft een tas en andere accessoires ontworpen met een print van New York, die ook op veel gadgets prijkt in plaatselijke souvenirwinkels. Daar is het overkoepelende bedrijf van de shops niet mee gediend.

Demna Gvasalia, creatief directeur bij Balenciaga, houdt er wel van om alledaagse logo’s en prints in zijn ontwerpen te verwerken. Zo lanceerde hij eerder al een handtas die wel heel goed op de Frakta-shopper van bij Ikea lijkt. Voor luxemerk Vetements ontwierp hij dan weer een trui met ‘Titanic’-print.

In zijn Balenciaga-collectie pakt hij uit met een roze lederen tas als ode aan New York en enkele bijpassende accessoires zoals een portemonnee. Daarop staan fotocollages van de stad met onder meer het Empire State-gebouw en het vrijheidsbeeld. Wie naar de stad reist kan echter bijna identieke tassen tegenkomen in verschillende souvenirwinkels.

Links: de originele print. Rechts: de interpretatie van Balenciaga

Klakkeloze kopie?

Het grootste verschil? De prijs. Balenciaga rekent zo’n 1.490 euro voor de handtas, in de souvenirwinkels betaal je rond de 20 dollar (17 euro). Volgens City Merchandise Inc., het bedrijf achter de souvenirwinkels in the big apple, heeft Gvasalia de collage gekopieerd. De firma sleept de ontwerper nu voor de rechter voor het schenden van copyright en eist een schadevergoeding. Wanneer de uitspraak volgt, is voorlopig nog niet bekend.