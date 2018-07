Is het je al opgevallen dat heel wat vakantiefoto's op Instagram op elkaar lijken?

Een zoveelste foto van het uitzicht op een meer vanuit een tent getrokken of alweer een reiziger die in het midden van een idyllische weg door een bos poseert. Een 27-jarige Amerikaanse begon in de gaten te krijgen dat er wel verdacht veel reisfoto's op Instagram op elkaar leken. Daarom startte ze met een profiel dat al die typische beelden verzamelt.

Op Insta Repeat verzamelt een 27-jarige vrouw uit Alaska, die liever anoniem wenst te blijven, de vele typische reisfoto's die ze online tegenkomt. Wie regelmatig op Instagram vertoeft, had de vele gelijkenissen misschien al opgemerkt, maar toch is het verbluffend om ze allemaal naast elkaar in een compilatiebeeld te zien staan.

Naar eigen zeggen wil de vrouw daarmee geen kritiek leveren op al die bloggers en influencers, maar wil ze daarmee net onderzoeken welke fotografische keuzes mensen precies maken.

En die zijn dus niet altijd bijster origineel. Kijk maar naar onder meer de eindeloze reeks tentfoto's, de vele gele regenjassen voor een waterval, de ettelijke poses op de jeep en die van de hoeden met daarachter de indrukwekkende natuur.

