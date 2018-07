Home Alone in Aken: 11-jarige verjaagt inbrekers

Het leek een beetje op Home Alone hoe een 11-jarige jongen uit Aken er in slaagde inbrekers uit het huis te verjagen terwijl de ouders afwezig waren.

Vader is naar het werk en moeder snel een boodschap doen, als twee inbrekers de woning proberen binnen te dringen. Ze zijn bezig de terrasdeur open te breken. De jongen hoort dat geluid en gaat kijken in de woonkamer, waar hij de inbrekers ziet binnenkomen.

Gsm

Na het zien van de binnendringers verstopt de jongen zich eerst achter een zitbank en even later neemt hij zijn gsm en rent hij via de voordeur naar buiten. Op straat schreeuwt de jongen: “Help bij ons wordt ingebroken.” Dat horen de inbrekers en die slaan op de vlucht.