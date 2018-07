Geseinde bestuurder probeert politiecontrole in Hasselt te ontvluchten maar crasht tegen omheining

Regio

Een autobestuurder die bij de politie geseind stond, is zondagochtend opgepakt nadat hij tegen een omheining was gereden. De man sloeg op de vlucht toen hij in Hasselt een controlepost van de Politie ...

