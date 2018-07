David Goffin behoudt zijn toppositie op ATP-ranking, ook Elise Mertens houdt stand bij de vrouwen

Brussel - David Goffin behoudt op de maandag gepubliceerde ATP-ranking zijn elfde plaats. In de top tien van het mannentennis vallen er geen wijzigingen te noteren. Rafael Nadal blijft dus nummer een van de wereld, voor de Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev.

Ondanks een eindzege op het ATP-toernooi van Atlanta blijft de Amerikaan John Isner op de negende stek. De Georgiër Nikoloz Basilashvili profiteerde wel van winst in Hamburg door van de 46e naar de 35e plaats te klimmen, de beste ranking in zijn carrière. De toernooizege in Gstaad leverde de Italiaan Matteo Berrettini dertig plaatsen winst en de 54e plaats op.

Aan Belgische zijde komt Goffin deze week in actie in het Amerikaanse Washington. Hij start er de voorbereiding op het US Open en kan er de vroegtijdige uitschakeling op Wimbledon doorspoelen. Ruben Bemelmans boekte één plaats winst en is nu 132e. Voor het overige zitten er geen Belgen in de top tweehonderd van het mannentennis.

Foto: Photo News

Mertens blijft vijftiende

Op de maandag gepubliceerde WTA-ranking van het vrouwentennis vallen er geen wijzigingen in de top twintig te noteren. Elise Mertens behoudt dus haar vijftiende stek.

Mertens komt deze week in actie op het WTA-toernooi van San José en daarmee start ze haar voorbereiding op het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat eind augustus begint in New York.

Alison van Uytvanck boekte één plaats winst en is nu veertigste, een evenaring van haar beste klassement ooit. Kirsten Flipkens komt met twee plaatsen winst op de 45e plaats, Yanina Wickmayer is met een 94e plaats onze derde landgenote in de top honderd.

Bovenaan domineert de Roemeense Simona Halep nog steeds de ranking, voor de Deense Caroline Wozniacki en de Amerikaanse Sloane Stephens. De zeventienjarige Servische Olga Danilovic verzilverde haar toernooizege in Moskou met een sprong van 82 plaatsen. Het toptalent komt met een 112e plaats in de buurt van de top honderd. Verliezend finaliste Anastasia Potapova steeg van de 204e naar de 135e plaats. Winst in Nianchang leverde de Chinese Qiang Wang dan weer 25 plaatsen en een 53e stek op.

De ATP-ranking op maandag 30 juli (tussen haakjes de ranking op 23 juli):

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 9310 punten

2. (2) Roger Federer (zwi) 7080

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 5665

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5395

5. (5) Kevin Anderson (ZAf) 4655

6. (6) Grigor Dimitrov (Bul) 4610

7. (7) Marin Cilic (Kro) 3905

8. (8) Dominic Thiem (Oos) 3665

9. (9) John Isner (VSt) 3490

10.(10) Novak Djokovic (Ser) 3355

**11.(11) David Goffin (Bel) 3120

12.(12) Diego Schwartzman (Arg) 2470

13.(13) Pablo Carreno Busta (Spa) 2290

14.(15) Jack Sock (VSt) 2030

15.(14) Fabio Fognini (Ita) 2030

16.(17) Roberto Bautista Agut (Spa) 2000

17.(18) Nick Kyrgios (Aus) 1980

18.(16) Kyle Edmund (Eng) 1950

19.(19) Lucas Pouille (Fra) 1835

20.(20) Kei Nishikori (Jap) 1800

....

132.(133) Ruben Bemelmans 445

248.(254) Arthur De Greef 224

300.(298) Steve Darcis 166

302.(310) Kimmer Coppejans 163

311.(307) Christopher Heyman 159

317.(315) Julien Cagnina 151

349.(350) Yannick Mertens 127

377.(432) Joris De Loore 107

436.(433) Niels Desein 85

443.(479) Jonas Merckx 83

454.(455) Maxime Authom 80

456.(457) Zizou Bergs 80

466.(465) Germain Gigounon 77

476.(547) Jeroen Vanneste 75

486.(494) Yannick Vandenbulcke 71

502.(449) Clement Geens 66

552.(555) Romain Barbosa 56

603.(593) Omar Salman 48

684.(687) Maxime Pauwels 35

724.(611) Yannick Reuter 30

987.(1040) Michael Geerts 11

1107.(873) Julien Dubail 7

1243.(1243) Benjamin Dhoe 6

1190.(1196) Sander Gille 5

1400.(1574) Simon Beaupain 3

1424.(1425) Laurens Verboven 2

1487.(1072) Jolan Cailleau 2

1591.(1604) Seppe Cuypers 1

1591.(1604) Daniel Grunberger 1

1591.(1604) Victor Poncelet 1

1690. (-) Tom Pisane 1

1690.(1701) Alec Witmeur 1

De WTA-ranking op maandag 30 juli (tussen haakjes de ranking van maandag 23 juli):

1. (1) Simona Halep (Roe) 7571 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6660

3. (3) Sloane Stephens (VSt) 5463

4. (4) Angelique Kerber (Dui) 5305

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5020

6. (6) Caroline Garcia (Fra) 4680

7. (7) Garbiñe Muguruza (Spa) 4620

8. (8) Petra Kvitova (Tsj) 4550

9. (9) Karolina Pliskova (Tsj) 4485

10.(10) Julia Görges (Dui) 3980

11.(11) Jelena Ostapenko (Let) 3787

12.(12) Madison Keys (VSt) 3596

13.(13) Daria Kasatkina (Rus) 3525

14.(14) Venus Williams (VSt) 2801

++ 15.(15) Elise Mertens (BEL) 2705

16.(16) Ashleigh Barty (Aus) 2555

17.(17) Naomi Osaka (Jap) 2350

18.(18) Kiki Bertens (Ned) 2231

19.(19) Coco Vandeweghe (VSt) 2183

20.(20) Anastasia Sevastova (Let) 2165

...

40.(41) Alison Van Uytvanck 1288

45.(47) Kirsten Flipkens 1178

94.(94) Yanina Wickmayer 702

130.(131) Ysaline Bonaventure 471

157.(156) Maryna Zanevska 381

293.(272) Kimberley Zimmerman 169

302.(299) Marie Benoit 159

357.(358) Tamaryn Hendler 117

494.(516) Greet Minnen 66

527.(478) An-Sophie Mestach 60

533.(528) Helene Scholsen 59

558.(552) Magali Kempen 52

652.(672) Eliessa Vanlangendonck 35

665.(658) Elyne Boeykens 33

675.(682) Margaux Bovy 32

690.(730) Lara Salden 30

783.(772) Britt Geukens 21

928.(929) Justine Pysson 13

929.(909) Catherine Chantraine 13

944.(903) Deborah Kerfs 12

965.(972) Luna Meers 11

975.(956) Michaela Boev 11

1136.(1134) Chelsea Vanhoutte 5

1189.(1137) Axana Mareen 4

1219.(1216) Mathilde Devits 3

1219.(1216) Zoi Meers 3