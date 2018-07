Brandweer smeekt om voorzichtigheid: de natuur is bijzonder ontvlambaar

De brandweer heeft vorig weekend weer aan de lopende band brandjes moeten blussen in bossen, bermen, velden… Die branden breken niet allemaal spontaan uit. Vaak is de mens de oorzaak. “Doordat de natuur en de ondergrond kurkdroog is, blijft het vuur onder de grond smeulen en moeten we uren later weer gaan blussen”, zegt brandweerofficier Walter Cuypers van de hulpverleningszone Noord-Limburg.

Zo rukte de brandweer zondagavond uit naar een gras- en heidebrand. “We hebben daar geblust met 40.000 liter water. Dat is best veel. En vanmorgen was er weer een heropflakkering”, zegt brandweerofficier ...