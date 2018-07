Leonardo DiCaprio ziet er helemaal anders uit voor nieuwe filmrol

De Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio is momenteel een andere versie van zichzelf. Dat heeft alles te maken met de nieuwe film van Quinten Tarantino ‘Once upon a time in Hollywood’, waarvoor de 43-jarige acteur een pruik en bakkebaarden moet dragen.

Op een nieuwe foto, gemaakt op de filmset, draagt Leonardo DiCaprio een pruik met nektapijtje. De Oscarwinnaar heeft voor de gelegenheid ook weelderige bakkebaarden. In de nieuwste prent van Tarantino, die gaat over het Hollywood van 1969, zal hij gestalte geven aan Rick Dalton. Alle acteurs kregen een make-over met kleren en kapsels van vijftig jaar geleden.

Ook Brad Pitt zal in de nieuwe film te zien zijn. Hij kruipt in de huid van Cliff Booth, eveneens gefaald acteur in Hollywood. Hij ziet er bijzonder gladgeschoren uit en kreeg een typisch retrokapsel. De Australische actrice Margot Robbie vertolkt de rol van de bekende filmactrice Sharon Tate, die op 9 augustus 1969 werd vermoord door de familie van seriemoordenaar Charles Manson. Van haar zijn momenteel nog geen beelden op de filmset opgedoken.