Na Josje: ook zus zwanger van eerste kindje

Vorige week verraste zangeres Josje Huisman (32) het hele land met het fantastische nieuws dat ze haar eerste kindje verwacht. Maar ook haar zus Arjette is momenteel zwanger. Dat laat het voormalig K3’tje weten via haar Instagram Stories.

“Babyboom bij de Huismannetjes!”, schrijft Josje bij een foto van zichzelf en haar zus. “Neefje of nichtje”, schrijft ze er nog bij ter hoogte van de buik van haar zus. De zangeres zal eind dit jaar haar kindje in de armen kunnen sluiten, voor Arjette komt dat moment er eerder aan. Zij is momenteel 33 weken ver in de zwangerschap en zal al binnen enkele weken bevallen.

Foto: Instagram

In de Nederlandse Libelle verklapt Josje dat zij en Arjette dicht bij elkaar staan omdat ze de jongsten zijn van het gezin. Josje en Arjette hebben nog twee oudere zussen en twee broers. Zij hebben al allemaal kinderen.

Vorige week kondigde Josje aan dat ze haar eerste kindje verwacht met haar Nederlandse vriend, producer Cle Gyimah.