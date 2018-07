Tomorrowland heeft ambitie om lifestylemerk te worden

Tomorrowland heeft aangekondigd dat het met TML by Tomorrowland een stapje verder wil gaan. Nu focust het vooral nog op merchandising, maar ze willen er een echt lifestylemerk van maken.

Tomorrowland wil meer zijn dan enkel een dancefestival. Het draait al jaren rond beleving, met culinaire hoogstandjes, indrukwekkende podia en heel wat merchandising. Die T-shirts, petjes, zonnebrillen, jurkjes, truien en armbandjes worden uitgebracht onder de naam TML by Tomorrowland. Maar ze willen nog een stapje verder gaan, want het merk moet uitgroeien tot een echt modelabel.

"We willen een lifestylemerk worden en daarmee de ‘People of Tomorrow’ bereiken”, legt head of fashion Michael Keisers uit in een interview met FashionUnited. "In 2016 kwam 70 procent van de omzet uit verkopen op het festivalterrein zelf en 30 procent uit verkopen via retailers en e-commerce. In 2020 willen we dat dit 50/50 is." Momenteel zijn de kleding en accessoires al verkrijgbaar in 75 verkooppunten in de Benelux, Duitsland en Spanje.