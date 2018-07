Taboe rond online daten smelt als sneeuw voor de zon, ook op reis

Zon, zee, strand, en Tinder. En swipen maar. Een lief zoeken kan ook buiten de landsgrenzen. Want de negatieve bijklank rond online daten verdwijnt meer en meer, vertelt Lara Hallam, Antwerpse doctoraatsstudent in online dating. “De technologie laat ons toe om ook in het buitenland online de liefde te vinden.”