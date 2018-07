Lof van overal: Primark werkt samen met model zonder onderarm

Primark oogst veel lof. De Ierse modeketen werkt immers samen met model Kelly Knox, die zonder linker onderarm werd geboren. Haar foto op de Instagrampagina van het merk is razend populair en gaat de wereld rond.

De modeketen plaatste een kiekje van de blonde Kelly online. Ze draagt een geel truitje, rok met luipaardprint en een geruite pet. Het valt ook op dat het model geen linker onderarm heeft, waardoor de keten veel enthousiaste reacties krijgt.

Goede voorbeeld

“Bedankt, Primark, om als een van de eersten samen te werken met een model met een beperking en zo het goede voorbeeld te geven”, schrijft iemand in een reactie onder de foto. Ook duizenden anderen vinden deze vorm van diversiteit in de modewereld fantastisch. De bewuste foto is intussen al meer dan 114.000 keer geliket en is een van de populairdere beelden van de keten.

Foto: Primark

Barrières

De 34-jarige Knox, die een contract heeft bij het modellenbureau Milk, is naar eigen zeggen overdonderd door de aandacht die de foto teweegbracht. Ze kreeg veel reacties van mensen die haar een inspiratiebron vinden. “‘Wie gelooft in de kracht van diversiteit en gepassioneerd schoonheidsidealen uitdaagt, breekt barrières in de industrie”, zegt ze in een interview met de Britse krant Metro.

“Het is tijd om te stoppen met perfectie nastreven. Het is tijd om elkaar te steunen en elke zogenaamde tekortkoming of imperfectie te accepteren. Het tonen van schoonheid in alle verschillende vormen, maten, kleuren, enzovoort is zeer bevrijdend voor mensen. We zijn het aan onszelf verplicht om die vrijheid te hebben.”