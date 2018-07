Demi Lovato “aan de beterhand” dankzij bezoek uit onverwachte hoek

Het zou naar verluidt al wat beter gaan met Demi Lovato (25). De popster werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een vermoedelijke overdosis. Ze zou er veel steun krijgen van haar familie, maar ook van een oude bekende.

Volgens E! News waken de familieleden van Demi Lovato aan haar bed terwijl ze er uitrust. Ze zou ondertussen aan de beterhand zijn nadat ze vorige week in allerijl naar het Cedars-Sinai ziekenhuis in L.A. werd afgevoerd. Ook haar ex-vriend Wilmer Valderrama (38), bekend van onder meer 'That '70s Show', zou vaak uren aan haar zijde waken. Zo zou hij donderdag vijf uur lang in haar kamer gebleven zijn.

"Wilmer is helemaal van de kaart door het voorval. Hij houdt nog steeds van Demi en het was slechts een kwestie van tijd om hun relatie te doen slagen", zegt een bron dicht bij hem. "Hij wist niet dat haar problemen momenteel zo ernstig waren. Ze is wel eerlijk tegen hem geweest over dat ze was hervallen, maar hij had er geen idee van dat ze zo met zichzelf aan het worstelen was en dat dat zo'n zware gevolgen zou hebben."

Nieuwe romance?

De popster en de acteur vormden zes jaar lang een koppel en bleven na hun split in 2016 goede vrienden. Levert dit diepe dal uiteindelijk een kans op een nieuwe romance op? "Hij is de liefde van haar leven en andersom", klinkt het. "Demi heeft altijd de hoop gehouden dat ze ooit weer samen zouden zijn."