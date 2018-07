Kleindochter van de Queen onthult dat ze niet een, maar twee miskramen heeft gehad

Zara Tindall (37), de jongste kleindochter van de Queen en dochter van prinses Anne, heeft in een interview met The Sunday Times onthuld dat ze twee miskramen heeft gehad voor ze uiteindelijk vorige maand dochtertje Lena op de wereld mocht verwelkomen.

In november 2016 raakte bekend dat Zara Tindall (meisjesnaam Phillips) opnieuw zwanger was na de geboorte van dochtertje Mia (4), maar ze verloor haar kindje kort na die bekendmaking. Het koppel besloot toch te blijven proberen en nu pas is duidelijk geworden dat ze ook nog een tweede miskraam heeft gehad. Uiteindelijk slaagden ze wel in hun opzet en werd vorige maand dochtertje Lena geboren.

In een interview in The Sunday Times heeft ze nu voor het eerst openlijk verteld over die klappen die zij en haar man en voormalig rugbyspeler Mike Tindall te verwerken hebben gekregen en waarom ze dat nieuws lang privé hebben gehouden. "Je moet door een periode gaan waarin je er niet over spreekt omdat het nog te rauw is. Maar zoals het met alles gaat, heelt tijd heel wat wonden", zegt ze.

Het moeilijkste

Wat haar eerste miskraam betreft, vond ze het het moelijkste om iedereen dat nieuws te vertellen. "We moesten dat wel wereldkundig maken, want iedereen was op de hoogte. Ik moest uiteindelijk nog bevallen van de baby omdat ik al zo ver was." Net daarom besloten ze om de volgende keer het nieuws voor zich te houden, tot nu dus.