Zwart weekend op Europese wegen op komst, waarschuwt Touring

Het eerste weekend van augustus is traditioneel bijzonder druk op de Europese wegen, en dat wordt ook dit keer niet anders. Vooral op zaterdag worden de hele dag door ellenlange files verwacht, voornamelijk in Frankrijk. Mobiliteitsorganisatie Touring raadt vakantiegangers aan op zondag te vertrekken, of op zaterdag maar dan pas vanaf de middag.

De verkeersdrukte begint vrijdag al, waarschuwt Touring. In Duitsland wordt het een ‘rode dag’ voor wie richting zuiden rijdt: het wordt erg druk met files tussen 14 en 20 uur. In Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zal het vrijdag iets minder druk zijn voor de vertrekkers. In de richting van het noorden worden nog geen problemen verwacht.

Voor zaterdag voorspelt Touring een ‘zwarte dag’ in Frankrijk. Het wordt er de hele dag door bijzonder druk, met ellenlange files op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange - Narbonne - Le Perthus en de A10 Parijs - Bordeaux - Hendaye. Elders in Europa is het een ‘rode dag’, wat betekent dat het vooral aanschuiven wordt op de traditionele knelpunten en dat tussen 9 en 17 uur. Ook voor wie terugkeert voorspelt Touring moeilijk verkeer, met lange files in heel Europa tussen 11 en 18 uur. In Frankrijk is het voor de terugkeerders dan iets rustiger.

Zondag wordt een ‘oranje dag’ voor het vertrek in Frankrijk en Duitsland: het blijft nog erg druk voor wie vertrekt, met kleinere files. Elders in Europa voorspelt Touring druk maar vlot verkeer. Ook voor de terugkeer wordt zondag moeilijk verkeer verwacht met kleinere files in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In Frankrijk wordt voor zondag druk verkeer zonder noemenswaardige problemen voorspeld.

In Frankrijk geldt er een rijverbod voor vrachtvervoer en wagenstellen met een MTG van meer dan 7,5 ton op zaterdag van 7 tot 19 uur en op zondag van middernacht tot 22 uur. Voor het vervoer van kinderen per bus is er 24 uur lang een rijverbod van kracht, vanaf zaterdag om middernacht.