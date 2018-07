Neil Robertson wint met Riga Masters eerste snookertoernooi van het seizoen

De 36-jarige Australiër Neil Robertson (WS-10) heeft zondag in Letland het eerste rankingtoernooi van het nieuwe snookerseizoen gewonnen. In de finale van het Riga Masters was “The Thunder from down Under” met 5-2 te sterk voor de Engelsman Jack Lisowski (WS-26).

In de halve finales maakte Robertson met 5-0 korte metten met Stuart Carrington (WS-50). Lisowski speelde de Schot Stephen Maguire (WS-17) met 5-1 naar huis.

Robertson is de eerste speler die het toernooi, waarvan de eerste editie in 2014 plaatsvond, twee keer wint. De eerste keer deed hij dat in 2016. Op de erelijst volgt hij de Welshman Ryan Day (WS-16) op. Aan de zege houdt hij 50.000 pond (56.000 euro) over.

Het was de veertiende rankingtitel voor Robertson. Daarmee doe de wereldkampioen van 2010 even goed als Mark Selby (WS-1). Alleen Stephen Hendry (36), Ronnie O’Sullivan (33), John Higgins (30), Steve Davis (28) en regerend wereldkampioen Mark Williams (21) hebben er nog meer op hun palmares. De 27-jarige Lisowski stond voor het eerst in de finale van een full ranking.

Het volgende toernooi op de kalender is het World Open. Dat vindt van 6 tot 12 augustus in het Chinese Yushan plaats.