Brusselse bedelaar faket handicap: “Uren later zag ik hem gewoon over straat lopen”

U kent het wel: bedelaars die naar je auto toekomen wanneer het licht op rood staat. Ze vragen steevast om een beetje geld en zeggen vaak ook dat ze honger hebben. “Nog nooit heb ik zo iemand genegeerd”, aldus de Waalse Patricia. “Maar toen ik zag dat de bedelaar van een paar uur eerder plots gewoon over straat liep zonder enig probleem, werd ik kwaad.”

In een blauw hemd, een bekertje in de hand en een wandelstok in de andere gaat een bedelaar in Brussel van auto tot auto. Vorig weekend had hij geluk, want Patricia gaf hem vriendelijk een paar muntjes. “Nooit eerder heb ik er bij stilgestaan dat die mensen hun handicap zouden veinzen”, zegt ze. “Maar toen ik hem later gewoon over straat zag lopen, werd ik zo kwaad!”

De vrouw deelde de beelden op Facebook en gaan sindsdien viraal. “Ondertussen heb ik gehoord dat bedelaars vaak zelf slachtoffer zijn en worden uitgebuit door illegale netwerken. Met deze video wil ik andere mensen hun ogen openen. Geef nooit zomaar geld aan een bedelaar, want wie weet waar dat uiteindelijk naartoe gaat.”