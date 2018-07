Daniel Ricciardo tijdens GP van Hongarije verkozen tot 'Driver of The Day'

De Australiër Daniel Ricciardo is tijdens de GP van Hongarije door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Nadat Ricciardo zich door de regen pas als twaalfde wist te kwalificeren reed de Australiër een erg sterke GP van Hongarije. Na contact in de eerste bocht bij de start verloor hij enkele plaatsen maar vervolgens zette Ricciardo op de Hungaroring een erg sterke inhaalrace in.

Ondanks het feit dat de Hungaroring wel eens het Monaco zonder vangrails wordt genoemd, het is er immers erg moeilijk om in te halen, slaagde Ricciardo er toch in om met zijn Red Bull RB14 op te klimmen naar de vierde plaats. De Australiër werd in het slot van de race zelfs aangereden door Valtteri Bottas maar met zijn gehavende Red Bull RB14 slaagde Ricciardo er wat later alsnog in om Bottas in te halen en als vierde over de finish te rijden.

Ook de F1-fans wisten de sterke race en de vele inhaalmanoeuvres van Ricciardo te appreciëren en verkozen hem voor de derde keer dit seizoen tot 'Driver of The Day'.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton

GP van Duitsland: Lewis Hamilton

GP van Hongarije: Daniel Ricciardo

