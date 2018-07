De 70ste editie van de 24 Uur van Spa is gewonnen door een BMW M6 van het Duitse Walkenhorst Motorsport. De bemanning bestond uit de Oostenrijker Philipp Eng, de Noor Christian Krognes en de Brits/Nieuw-Zeelandse Tom Blomqist. Het team kwam onder de radar naar Spa, maar was donderdag al het snelst in de eerste kwalificaties en bevestigde in de race. Voor Eng was het zijn tweede zege in Spa.