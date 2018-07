HasseltDe landelijke hittegolf mag zaterdag in Ukkel met een maximumtemperatuur van 24,6 °C dan wel gesneuveld zijn, in Limburg houdt ze nog minstens een week aan. Vandaag stijgt het kwik in onze provincie voor de 20ste dag op rij boven de 25 graden uit. “Dat blijft zo zeker tot na het weekend en mogelijk nog langer”, weet HBvL-weerman Michel Nulens.