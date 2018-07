lommel/bree De Lommelse burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) is niet te spreken over de vele foutparkeerders die vrijdag de hulpdiensten hinderden bij het dramatische ongeval van Breeënaar Jimmy Luys (41). Hij kwam om het leven in de plas achter plezierhaven De Meerpaal. Kostbare minuten gingen verloren omdat de hulpdiensten niet meteen ter plaatse raakten. Ook de vrienden van het slachtoffer zijn boos: “De foutparkeerders hebben een grove fout gemaakt.”