Vond u het eind vorige week te warm om buiten te komen? Laat staan om te gaan wandelen? Laat staan om zomaar eventjes 180 kilometer te wandelen tussen Kortrijk en Kaulille? Mike Vankerkhove deed het wel, voor de Rode Neuzenactie. “Maar de terugtocht zal noodgedwongen met de fiets zijn”, zegt Vankerkhove, die in Kaulille werd geboren maar ondertussen in West-Vlaanderen woont. De Bocholtenaar zamelde meer dan 5.000 euro in met zijn meerdaagse wandeling.