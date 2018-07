Belgische springruiters blijven ondanks vijfde plaats leider in Longines Nations Cup

De Belgische springruiters hebben zondag met een vijfde plaats vrede moeten nemen in de landenprijs van de CSIO-jumping in het Engelse Hickstead. Wilm Vermeir (IQ), Gudrun Patteet (Just The Music), François Mathy Jr (Uno) en Gregory Wathelet (Nevados) verzamelden 25 strafpunten, na de eerste ronde waren ze met 9 punten nog derde, op slechts één punt van Ierland en Groot-Brittannië.

In de tweede ronde bleven de Belgen meedoen voor de overwinning, maar nadat Vermeir vier strafpunten had moeten noteren en Patteet acht, waren nog eens acht strafpunten van Mathy en vier van Wathelet er te veel aan.

De Ieren staken uiteindelijk de zege op zak. Trevor Breen (Bombay), Richie Moloney (Freestyle), Michael Duffy (Top Contender) en Anthony Condon (Aristio) eindigden met 16 punten, evenveel als de Britten. In een beslissende barrage was Condon met Aristio ruim twee seconden dan Holly Smith met Hearts Destiny.

Ondanks de vijfde plaats - na twee derde plaatsen en twee zeges, het slechtste resultaat van het seizoen - blijft België met 420 punten leider in de Longines Nations Cup. Die leidersplaats is wel slechts virtueel, want Zwitserland, tweede met 340 punten, en Ierland, derde met 335 punten, hebben nog een vijfde manche in Dublin te goed, terwijl België zijn vijf proeven al afwerkte. Wel is België zeker van deelname aan de finale, die begin oktober in Barcelona plaatsvindt.