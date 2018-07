Lange revalidatie? Pechvogel Gilbert hoopt dit jaar nog te koersen

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) moest de Tour verlaten na een duik in een ravijn. Hij reed de rit nog uit, maar brak daarbij zijn knieschijf. “Phil hoopt dit jaar nog te koersen”, verzekerde teammanager Patrick Lefevere in de marge van de Tour de France.

“Ik had Phil gisterochtend aan de telefoon”, deed de manager uit de doeken. “Het is een harde jongen hé, hij wil altijd vooruit. Hij toonde zich optimistisch en hij is al revalidatie-oefeningen aan het doen.”

Dus ziet het ernaar uit dat de Waal nog dit jaar in actie komt. “Hij hoopt binnen drie weken opnieuw te kunnen fietsen en hij wil graag de winter ingaan met wat competitie in de benen. Dus denkt hij aan de Ronde van Turkije (9 - 14 oktober) en de Ronde van Guangxi (16-21 oktober). Dan is het voor hem minder lang om te moeten herbeginnen. Op je 36e is dat toch wel belangrijk.”

Ook Serge Pauwels hoopt dit jaar nog wat wedstrijden te rijden. Hij brak zijn elleboog in Carcassonne en werd intussen al geopereerd. “Ik train intussen al een beetje op de rollen, maar een terugkeer zit er nog niet meteen in. Ik ging normaal de Vuelta rijden, maar dat zal er nu niet van komen. Ik moet nu andere doelen stellen en wil er nog het beste van maken. We rijden met de ploeg ook in Turkije en China, dus wie weet is dat wel een optie. Ik hoop alleszins dit jaar nog te kunnen koersen.”