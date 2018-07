VIDEO. KRC Genk leider na makkelijke 0-4 tegen Peter Maes

Racing Genk is de competitie goed gestart. Net als donderdag tegen Fola Esch scoorden de Limburgers zondag vlot tegen Sporting Lokeren. De club van voormalig Genk-coach Peter Maes kreeg in eigen huis vier doelpunten te slikken. Pozuelo, Malinovskyi, Ndongala en Trossard zorgden voor de treffers. Dankzij deze zege staat KRC Genk bovenaan het klassement na de eerste speeldag.

Vier wissels bij Racing Genk voor de seizoensopener in Lokeren in vergelijking met de Europese match tegen Fola Esch: Vukovic, Uronen, Ndongala en Aidoo kwamen in de ploeg voor Jackers, Nastic, Zhegrova en Lucumi. Bij Lokeren startte slechts één nieuwkomer. De Wit-Rus Anton Saroka mocht meteen voorin beginnen.

Nog maar drie minuten stonden er op de klok of Lokeren was al op achtervolgen aangewezen. Alejandro Pozuelo had zich slim vrijgemaakt centraal en plaatste de bal vanop zo’n twintig meter precies in de benedenhoek. De bezoekers voetbalden veel sterker dan de thuisploeg en op het kwartier stond het zowaar al 0-2. Ruslan Malinovskyi trapte een vrije trap in de hoek, doelman Davino Verhulst zag de bal niet komen. Meteen het sein voor het thuispubliek om massaal te beginnen morren - een kwartier ver in het nieuwe seizoen.

Trossard viert met de meegereisde fans. Foto: JEFFREY GAENS

Trossard zet met knappe goal kroon op het werk

Racing Genk deed wat het wilde en na rust gingen de Limburgers gewoon door. Dieumerci Ndongala stond op de juiste plek om een afgeblokt schot van Leandro Trossard binnen te duwen. Jakov Filipovic maakte het nog wat erger voor Lokeren door Jere Uronen domweg neer te halen. Ref Bart Vertenten kon niet anders dan de rode kaart bovenhalen. Genks goudhaantje Trossard plaatste daarop het orgelpunt door eerst een verdediger voorbij te snellen en daarna Verhulst op het verkeerde been te zetten om vervolgens de bal in het lege doel te trappen.

Voor Lokeren is het het tweede jaar op rij dat het op de openingsspeeldag met 0-4 verliest nadat Club Brugge vorig jaar ook al met dezelfde cijfers kwam winnen. Door de ruime zege van Racing Genk komen de Limburgers op kop van het klassement op basis van hun doelsaldo.

Foto: JEFFREY GAENS

