Sky is grootverdiener in Tour, Lotto-Soudal verlaat Frankrijk met habbekrats

Het Britse Sky is met 728.630 euro de ploeg die het meeste prijzengeld heeft verdiend in de Tour 2018. Een belangrijk deel daarvan komt van de 500.000 euro die Geraint Thomas overhoudt aan zijn eindzege.

Quick Step houdt na zijn vier ritzeges en het bergklassement van Julian Alaphilippe 145.070 euro over. Lotto-Soudal beleefde een barslechte Tour en dat liet zich voelen in de financiële afrekening. De Belgische ploeg sluit de Tour af met 16.750 euro prijzengeld. Dan verlaat Wanty de Tour met een dikkere portefeuille. Het Waalse team raapte de afgelopen drie weken 56.600 euro in Frankrijk. Het EF-Drapac van Sep Vanmarcke sluit met 14.420 euro als 22e de rij. En dat moet verdeeld worden onder de acht renners en al het personeel...

Prijzenklassement:

1. Sky 728.630 euro

2. Sunweb 245.280

3. Lotto NL 190.980

4. Quick-Step 145.070

5. Bora 125.900

6. Movistar 114.620

7. Emirates 100.650

8. Bahrein 86.050

9. AG2R La Mondiale 69.800

10. Trek 58.850

11. Wanty 56.600

12. BMC 54.340

13. Astana 53.530

14. Groupama-FDJ 53.290

15. Direct Energie 40.850

16. Fortuneo-Samsic 36.590

17. Cofidis 25.780

18. Mitchelton 20.970

19. Katusha 18.070

20. Lotto-Soudal 16.750

21. Dimension Data 15.730

22. EF-Drapac 14.420