Boorsem / Maasmechelen -

In Maasmechelen word met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden van Aziz Özel. De 28-jarige rapper, die nog maar pas vader was geworden, overleed zaterdag. Aziz was erg geliefd in Maasmechelen. Er kwam dan ook veel volk opdagen voor een afscheidsviering in de Tevhid Moskee in Eisden.