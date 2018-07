Limburg is tweede toeristische regio van Vlaanderen: dit zijn onze troeven

Hasselt - In juli zijn zo’n 176.925 vakantiegangers naar Limburg afgezakt, die waren samen goed voor een dikke 702.000 overnachtingen. Dat zijn liefst 46.000 nachten meer dan vorig jaar in de eerste vakantiemaand. Dat blijkt uit een bevraging van Toerisme Limburg. Populairst waren de waterattracties, met zelfs 30 procent meer toeristen voor de fluisterboten in het Maasland en 33 procent meer voor ‘fietsen door het water’ in Bokrijk. Moeilijker hadden ze het in de bioscopen, de abdij van Herkenrode en uitzonderlijk het Blotevoetenpad.

Voor bijna 9 op de 10 logiesuitbaters is 2018 tot nog toe even goed of zelfs beter dan 2017. Dat kreeg Toerisme Limburg te horen, tijdens een steekproef bij 129 Limburgse logies en 17 attracties over ...