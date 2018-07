Vrouw (79) ligt uren gewond langs kanaal na val van 15 meter

Lanaken - In Smeermaas (Lanaken) tuimelde zondagvoormiddag een 79-jarige vrouw tijdens het gooien van brood naar de vissen, langs de steile kanaaltalud naar beneden. De vrouw uit Smeermaas schoof 15 meter naar beneden en viel vlak naast het kanaal van de Zuid-Willemsvaart op de pas aangelegde kiezelberm. Het was pas uren later dat een Nederlandse schipper vanaf zijn boot de vrouw op de steenrand opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Ze werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De 79-jarige E.T. was zondagvoormiddag naar de straatrand van de Kanaaldijk in Smeermaas gewandeld om vandaar uit brood naar beneden in het kanaal te werpen. “Ze moet haar evenwicht verloren zijn bij ...